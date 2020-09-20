США примут меры против Ирана и нарушителей санкций ООН по ядерной программе

США в ближайшие дни примут меры против Ирана и «нарушителей» санкций СБ ООН по иранской ядерной программе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госсекретаря США Майка Помпео.

«Был запущен 30-дневный процесс возвращения ранее прекращённых санкций СБ ООН, которые вступят в силу в 20:00 19 сентября», — указано в тексте.

Отмечается, что США объявят ряд мер для привлечения к ответственности нарушителей выполнения санкций ООН.

21 августа сообщалось, что в Вене 1 сентября состоится заседание комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.