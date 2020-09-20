США примут меры против Ирана и нарушителей санкций ООН по ядерной программе

Короткая ссылка
США в ближайшие дни примут меры против Ирана и «нарушителей» санкций СБ ООН по иранской ядерной программе.
США примут меры против Ирана и нарушителей санкций ООН по ядерной программе
  • © REUTERS/Yara Nardi

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госсекретаря США Майка Помпео.

«Был запущен 30-дневный процесс возвращения ранее прекращённых санкций СБ ООН, которые вступят в силу в 20:00 19 сентября», — указано в тексте.

Отмечается, что США объявят ряд мер для привлечения к ответственности нарушителей выполнения санкций ООН.

21 августа сообщалось, что в Вене 1 сентября состоится заседание комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить