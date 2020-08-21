В ЕС анонсировали заседание комиссии по СВПД в Вене

В Вене 1 сентября состоится заседание комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Об этом сообщили во внешнеполитической службе ЕС.

«Совместную комиссию возглавит от имени верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля генеральный секретарь европейской внешнеполитической службы Хельга-Мария Шмид. В ней также примут участие представители Китая, Франции, Германии, России, Великобритании и Ирана», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее сообщалось, что замглавы МИД России Сергей Рябков и посол Ирана в России Казем Джалали обсудили «развитие ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе».