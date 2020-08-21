В ЕС анонсировали заседание комиссии по СВПД в Вене
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Об этом сообщили во внешнеполитической службе ЕС.
«Совместную комиссию возглавит от имени верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля генеральный секретарь европейской внешнеполитической службы Хельга-Мария Шмид. В ней также примут участие представители Китая, Франции, Германии, России, Великобритании и Ирана», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее сообщалось, что замглавы МИД России Сергей Рябков и посол Ирана в России Казем Джалали обсудили «развитие ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе».