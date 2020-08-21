Замглавы МИД России Сергей Рябков провёл встречу с послом Ирана в России Каземом Джалали.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили «развитие ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе».

Также сообщается, что «акцентирована необходимость дальнейшей координации усилий его участников в интересах устойчивого выполнения договорённости в соответствии с резолюцией СБ ООН 2231».

«Подчёркнута неправомерность шагов США по «реанимированию» антииранских санкций путём задействования положений резолюции 2231 с учётом утраты Вашингтоном прав в рамках этого документа после одностороннего выхода из плана действий», — говорится в сообщении.

Ранее первый зампостпреда России при международной организации Дмитрий Полянский сообщил, что США выступили против проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН 21 августа по вопросу возвращения санкций в отношении Ирана.

Россия запросила экстренное заседание СБ ООН 21 августа после заявления американского лидера Дональда Трампа о намерении США восстановить санкции против Ирана.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что США не могут запустить процедуру восстановления санкций против Ирана.

Британия, Франция и ФРГ в совместном заявлении выступили против намерения США по санкциям в отношении Ирана.