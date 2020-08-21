США выступили против проведения заседания СБ ООН по Ирану

США выступили против проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН 21 августа по вопросу возвращения санкций в отношении Ирана, сообщил первый зампостпреда России при международной организации Дмитрий Полянский.

«После безосновательного утверждения, что они запустили восстановление санкций, наши американские коллеги выступили против проведения заседания Совета Безопасности для обсуждения того, что происходит с исполнением резолюции 2231», — написал он в своём Twitter.

Полянский отметил, что США пытаются ввести другие страны в заблуждение относительно их права на запуск процедуры восстановления санкций против Ирана и избегают честного обсуждения этого вопроса.

«Неподобающее поведение для великой страны», — заключил он.

Ранее Россия запросила экстренное заседание СБ ООН 21 августа после заявления американского лидера Дональда Трампа о намерении США восстановить санкции против Ирана.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что США не могут запустить процедуру восстановления санкций против Ирана.

Британия, Франция и ФРГ в совместном заявлении выступили против намерения США по санкция в отношении Ирана.