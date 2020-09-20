В ЕС объяснили, почему США не могут инициировать санкции против Ирана

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объяснил, почему США не могут инициировать восстановление санкций ООН против Ирана.
В ЕС объяснили, почему США не могут инициировать санкции против Ирана
  • Reuters

Дипломат напомнил, что США в одностороннем порядке покинули Совместный всеобъемлющий план действий. 

«Следовательно, они не могут считаться участником СВПД и не могут инициировать процесс восстановления санкций ООН в соответствии с резолюцией Совбеза 2231. В связи с этим обязательства по снятию санкций в соответствии с СВПД продолжают применяться», — говорится в заявлении Борреля.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана вступают в силу, несмотря на то что в организации не согласны с этим.

Он отметил, что США примут меры против «нарушителей» этих санкций.

После этого в МИД России заявили, что Совет Безопасности ООН не предпринимал никаких действий, которые приводили бы к возобновлению прежних санкций в отношении Ирана, а США «продолжают вводить в заблуждение» международное сообщество.

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