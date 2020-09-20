В МИД России не согласились с заявлениями США о санкциях против Ирана

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Совет Безопасности ООН не предпринимал никаких действий, которые приводили бы к возобновлению прежних санкций в отношении Ирана, заявили в МИД России.
В МИД России не согласились с заявлениями США о санкциях против Ирана
  • Reuters

Так там прокомментировали утверждения Вашингтона по поводу восстановления ранее отменённых санкций СБ ООН в отношении Тегерана.

В МИД отметили, что США «продолжают вводить в заблуждение» международное сообщество, спекулируя по поводу завершения в СБ ООН «неких процедур по восстановлению действия санкционных резолюций».

«Разумеется, американцы понимают, что их утверждения не соответствуют действительности. Именно поэтому всех, кто с ними не согласен, США, как водится, грозят подвергнуть санкциям и прочим карам. Других аргументов в американской внешней политике, видимо, уже не осталось», — заявили в ведомстве.

Всё, что делает Вашингтон — не более чем театральная постановка, подчеркнули в министерстве. Там назвали целью подобных действий попытки подчинить Совет Безопасности своей политике «максимального давления» на Иран и сделать этот орган подручным инструментом.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана вступают в силу, несмотря на то что в организации не согласны с этим.

Он отметил, что США примут меры против «нарушителей» этих санкций.

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