В МИД России не согласились с заявлениями США о санкциях против Ирана
- Reuters
Так там прокомментировали утверждения Вашингтона по поводу восстановления ранее отменённых санкций СБ ООН в отношении Тегерана.
В МИД отметили, что США «продолжают вводить в заблуждение» международное сообщество, спекулируя по поводу завершения в СБ ООН «неких процедур по восстановлению действия санкционных резолюций».
«Разумеется, американцы понимают, что их утверждения не соответствуют действительности. Именно поэтому всех, кто с ними не согласен, США, как водится, грозят подвергнуть санкциям и прочим карам. Других аргументов в американской внешней политике, видимо, уже не осталось», — заявили в ведомстве.
Всё, что делает Вашингтон — не более чем театральная постановка, подчеркнули в министерстве. Там назвали целью подобных действий попытки подчинить Совет Безопасности своей политике «максимального давления» на Иран и сделать этот орган подручным инструментом.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана вступают в силу, несмотря на то что в организации не согласны с этим.
Он отметил, что США примут меры против «нарушителей» этих санкций.