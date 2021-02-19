Захарова оценила ситуацию с вакцинацией дипломатов России за рубежом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила ситуацию с вакцинацией от коронавирусной инфекции COVID-19 российских дипломатов за рубежом.

«Мы находимся во взаимодействии с министерствами иностранных дел по линиям наших посольств, в большинстве случаев они идут навстречу, понимая, что все, в общем-то, в одной лодке. Эта лодка называется земной шар», — приводит её слова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» ТАСС.

Ранее МИД России предложил всем работающим в стране иностранным дипломатам привиться от COVID-19.

Некоторые сотрудники посольств Испании и Белоруссии, а также большинство сотрудников посольства Монголии в России вакцинировались от коронавируса препаратом «Спутник V».