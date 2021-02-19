Чехия из-за коронавируса вводит обязательное ношение респираторов

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В Чехии в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 с 22 февраля обязали граждан носить респираторы в магазинах, общественном транспорте, больницах и местах скопления большого количества людей.
Чехия из-за коронавируса вводит обязательное ношение респираторов
  • Reuters

«В понедельник (22 февраля. — RT) Минздрав объявит о введении новых ограничительных мер, в частности, об обязательном ношении респираторов или двух хирургических масок одновременно в таких местах, как магазины, общественный транспорт, больницы и другие места скопления большого количества людей», — цитирует вице-премьера и главу Минпромторга Карела Гавличека ТАСС.

Он пояснил, что такие меры связаны с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране на фоне распространения британского штамма коронавируса.

В начале февраля число случаев COVID-19 в Чехии превысило 1 млн.

При этом за первые две недели января в Чехии зафиксировали наибольший уровень распространения коронавируса в Евросоюзе в пересчёте на 100 тыс. населения.

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