Чехия стала страной с наибольшим уровнем распространения COVID-19 в ЕС

Короткая ссылка
В Чехии за первые две недели января зафиксировали наибольший уровень распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Евросоюзе в пересчёте на 100 тыс. населения.
Чехия стала страной с наибольшим уровнем распространения COVID-19 в ЕС
  • Reuters

Такие данные приводит Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC), который ведёт статистику по коронавирусу в ЕС и странах Европейской экономической зоны.

Так, в Чехии на 100 тыс. человек населения приходится 1512 случаев инфицирования коронавирусом.

На втором месте по этому показателю находится Ирландия (1253 случая), на третьем — Словения (1171), далее следуют Литва (1004) и Португалия (901).

При этом наивысший уровень смертности за две недели в пересчёте на 100 тыс. населения был зафиксирован в Лихтенштейне, Словении, Словакии и Чехии.

Ранее парламент Чехии продлил до 22 января действие режима чрезвычайной ситуации в стране в связи с COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить