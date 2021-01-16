Чехия стала страной с наибольшим уровнем распространения COVID-19 в ЕС

В Чехии за первые две недели января зафиксировали наибольший уровень распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Евросоюзе в пересчёте на 100 тыс. населения.

Такие данные приводит Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC), который ведёт статистику по коронавирусу в ЕС и странах Европейской экономической зоны.

Так, в Чехии на 100 тыс. человек населения приходится 1512 случаев инфицирования коронавирусом.

На втором месте по этому показателю находится Ирландия (1253 случая), на третьем — Словения (1171), далее следуют Литва (1004) и Португалия (901).

При этом наивысший уровень смертности за две недели в пересчёте на 100 тыс. населения был зафиксирован в Лихтенштейне, Словении, Словакии и Чехии.

Ранее парламент Чехии продлил до 22 января действие режима чрезвычайной ситуации в стране в связи с COVID-19.