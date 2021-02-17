Мадуро подтвердил намерение привиться вакциной «Спутник V»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил, что планирует привиться от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V».

«Да, я буду вакцинироваться «Спутником V», Силия (Флорес, супруга Мадуро. — RT) и я... Мы определим момент, когда вакцинируемся оба», — цитирует его РИА Новости.

Мадуро выразил мнение, что российская вакцина является на данный момент «самой продвинутой и лучшей в мире».

«Я говорил со специалистами, просил мнение инфектологов и экспертов со всего мира, «Спутник V», без сомнений, — самая безопасная», — подчеркнул он.

Венесуэльский лидер сообщил, что с 18 февраля в стране начнётся вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V» работников системы здравоохранения.

В октябре Мадуро уже заявлял о намерении привиться российской вакциной от COVID-19.