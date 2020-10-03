Мадуро поблагодарил Россию за поставку вакцины «Спутник V»

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил президента России Владимира Путина и её граждан за поставку первой партии вакцины против коронавируса в республику.
Мадуро поблагодарил Россию за поставку вакцины «Спутник V»
  • Reuters

«Спутник V» уже здесь! Мы стали первой страной в Западном полушарии, которая начала третью фазу клинических испытаний этой вакцины от коронавируса. От имени венесуэльского народа я благодарю президента России Владимира Путина и российский народ за проявленную солидарность», — написал Мадуро в Twitter.

Ранее исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что страна получила первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство страны вместе с учёными должно провести анализ того, как в России лечат коронавирус.

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