Мадуро поручил проанализировать способ лечения COVID-19 в России

Правительство Венесуэлы вместе с учёными должны провести анализ того, как в России лечат коронавирус, заявил президент страны Николас Мадуро.

«Мне прислали видео, что… Россия в процессе открытия эффективного лечения, чтобы вы оценили его вместе медиками и учёными, с послом России, с властями из Москвы, с нашим послом в Москве и дали мне быстрый ответ», — цитирует РИА Новости Мадуро.

По его словам, Венесуэла будет закупать эффективные лекарства в других странах.

Согласно данным минздрава страны, в Венесуэле зафиксировано 71 940 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее Николас Мадуро заявил, что власти страны не планируют возобновлять очное обучение в образовательных учреждениях страны как минимум до конца 2020 года из-за коронавируса.