Мадуро поручил проанализировать способ лечения COVID-19 в России
- АГН «Москва»
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«Мне прислали видео, что… Россия в процессе открытия эффективного лечения, чтобы вы оценили его вместе медиками и учёными, с послом России, с властями из Москвы, с нашим послом в Москве и дали мне быстрый ответ», — цитирует РИА Новости Мадуро.
По его словам, Венесуэла будет закупать эффективные лекарства в других странах.
Согласно данным минздрава страны, в Венесуэле зафиксировано 71 940 случаев заболевания коронавирусом.
Ранее Николас Мадуро заявил, что власти страны не планируют возобновлять очное обучение в образовательных учреждениях страны как минимум до конца 2020 года из-за коронавируса.