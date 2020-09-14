Венесуэла не намерена возобновлять очное обучение до конца 2020 года

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти страны не планируют возобновлять очное обучение в образовательных учреждениях страны как минимум до конца 2020 года из-за коронавируса.

Об этом он сказал в эфире государственного телевидения.

«Возвращение к очным занятиям не способствует контролю над пандемией. Поэтому возвращения к очным занятиям в Венесуэле не будет, и мы посмотрим, вернёмся ли к ним в январе», — цитирует его ТАСС.

Данную позицию глава страны объяснил тем, что в других странах возобновление очного обучения привело к росту числа случаев заболевания коронавирусом.

Ранее правительство Грузии приняло решение перенести начало учебного года в школах и вузах крупных городов страны с 15 сентября на 1 октября.