В городах Грузии отложили начало учебного года до 1 октября

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Правительство Грузии в связи с эпидемиологической обстановкой приняло решение перенести начало учебного года в школах и вузах крупных городов страны с 15 сентября на 1 октября.
В городах Грузии отложили начало учебного года до 1 октября
  • РИА Новости

«Сегодня мы приняли решение на две недели — до 1 октября — отложить начало учебного процесса, но лишь в крупных городах: Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти», — приводит ТАСС слова премьер-министра Грузии Георгия Гахарии.

Он добавил, что также было принято решение отложить начало учёбы до 1 октября и в Батуми.

Ранее межведомственный координационный совет Грузии по борьбе с коронавирусом запретил проведение свадеб, юбилеев, поминок и других социальных мероприятий в связи с резким ростом числа инфицированных.

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