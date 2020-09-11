В городах Грузии отложили начало учебного года до 1 октября
- РИА Новости
«Сегодня мы приняли решение на две недели — до 1 октября — отложить начало учебного процесса, но лишь в крупных городах: Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти», — приводит ТАСС слова премьер-министра Грузии Георгия Гахарии.
Он добавил, что также было принято решение отложить начало учёбы до 1 октября и в Батуми.
Ранее межведомственный координационный совет Грузии по борьбе с коронавирусом запретил проведение свадеб, юбилеев, поминок и других социальных мероприятий в связи с резким ростом числа инфицированных.