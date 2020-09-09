В Грузии запретили свадьбы и поминки из-за коронавируса

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Межведомственный координационный совет Грузии по борьбе с коронавирусом запретил проведение свадеб, юбилеев, поминок и других социальных мероприятий в связи с резким ростом числа инфицированных.
В Грузии запретили свадьбы и поминки из-за коронавируса
  • РИА Новости

«Было принято важное решение в связи с так называемыми социальными мероприятиями, такими как юбилеи, свадьбы, поминки. С учётом эпидемической ситуации было принято решение с завтрашнего дня полностью их отменить», — приводит ТАСС слова главы администрации правительства Натии Мезвришвили.

Она отметила, что фактически это означает возвращение к ограничениям, которые действовали ранее.

5 августа сообщалось, что Абхазия открыла границу с Грузией на пять дней на фоне ситуации с коронавирусом.

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