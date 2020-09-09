В Грузии запретили свадьбы и поминки из-за коронавируса
- РИА Новости
«Было принято важное решение в связи с так называемыми социальными мероприятиями, такими как юбилеи, свадьбы, поминки. С учётом эпидемической ситуации было принято решение с завтрашнего дня полностью их отменить», — приводит ТАСС слова главы администрации правительства Натии Мезвришвили.
Она отметила, что фактически это означает возвращение к ограничениям, которые действовали ранее.
5 августа сообщалось, что Абхазия открыла границу с Грузией на пять дней на фоне ситуации с коронавирусом.