Абхазия на пять дней открыла границу с Грузией

Абхазия открыла границу с Грузией на пять дней на фоне ситуации с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Службы госбезопасности республики.

«В период c 5 по 9 августа пропуск через КПП «Ингур» будет осуществляться с 09:00 до 19:00 по местному времени», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Абхазия организует гуманитарный коридор для своих граждан, находящихся в Грузии.

Все, кто прибудет из Грузии, будут обязаны пройти медико-санитарный контроль состояния здоровья.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Абхазии предложили ввести на границе республики с Россией ограничительные меры в связи с открытием границы.