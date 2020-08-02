В Абхазии предложили ввести ограничения на границе с Россией

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В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Абхазии предложили ввести на границе республики с Россией ограничительные меры в связи с открытием границы.
В Абхазии предложили ввести ограничения на границе с Россией
  • © Sputnik / Константин Гревцов

«Член оперативного штаба, депутат парламента Алхас Джинджолия подчеркнул, что на границе по реке Псоу сегодня необходимы ограничительные меры», — сообщает абхазский Минздрав.

Такое предложение было выдвинуто во время экстренного совещания медиков и членов оперативного штаба, посвящённого эпидемиологической ситуации, связанной с открытием границы на Псоу.

При этом заместитель министра здравоохранения Алхас Конджария выразил опасение, что в случае заболевания приезжающих в республику медучреждения могут «захлебнуться».

«У нас среди местного населения ещё до открытия границы произошла вспышка, и Гудаутская больница начинает заполняться, ежедневно мы выявляем порядка 8—10 пациентов и уже на этом этапе понимаем, что справиться с таким потоком больных будет крайне сложно, а прибавив к нашему населению тех, кто приедет, мы просто «захлебнёмся» и не сможем оказать помощь ни нашим гражданам, ни кому либо ещё», — отметил он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии российско-абхазской границы.

Замглавы Службы государственной безопасности Абхазии Рустам Латипов сообщил, что с момента открытия границы в республику въехало «несколько тысяч человек».

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