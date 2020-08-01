В Абхазии сообщили о первых приехавших из России туристах

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Замглавы Службы государственной безопасности Абхазии Рустам Латипов сообщил, что с момента открытия границы в республику въехало «несколько тысяч человек».
В Абхазии сообщили о первых приехавших из России туристах
  • РИА Новости
  • © Александр Уткин

«Большая часть — это туристы», — цитирует РИА Новости Латипова.

Он добавил, что «переход интенсивный».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии российско-абхазской границы.

Позднее премьер-министр Абхазии Александр Анкваб сообщил по итогам экстренного заседания координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19 об открытии границы с Россией.

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