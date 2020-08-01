В Абхазии сообщили о первых приехавших из России туристах
- РИА Новости
- © Александр Уткин
«Большая часть — это туристы», — цитирует РИА Новости Латипова.
Он добавил, что «переход интенсивный».
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии российско-абхазской границы.
Позднее премьер-министр Абхазии Александр Анкваб сообщил по итогам экстренного заседания координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19 об открытии границы с Россией.