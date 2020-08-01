Правительство России одобрило открытие границы с Абхазией

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии российско-абхазской границы. Об этом информирует пресс-служба российского правительства.
Правительство России одобрило открытие границы с Абхазией
  • © Александр Астафьев
  • РИА Новости

«Россия снимает ограничения на пересечение границы с Абхазией, введённые из-за ситуации с коронавирусом», — указано в сообщении.

Ранее в оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что решение об открытии границы России с Абхазией вступит в силу после публикации распоряжения правительства.

Также в оперштабе объявили, что Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.

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