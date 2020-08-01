Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа

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Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа, рейсы будут совершаться раз в неделю. Соответствующее решение принял оперштаб России по борьбе с коронавирусом.
Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа
  • РИА Новости

«Оперативный штаб... принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва – Женева – Москва», — цитирует сообщение РИА Новости.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.

28 июля исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати российского МИД Денис Микерин заявил, что Россия в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.

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