В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов

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Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов
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Об этом он заявил в эфире радиостанции kp.ru.

«Ведутся переговоры на уровне соответствующих министерств с целым рядом государств... Я думаю, что со временем, в течение дней, недель, мы выйдем на более широкий список», — сказал он.

Ранее в Росавиации рассказали о возобновлении с 1 августа регулярных и чартерных рейсов в Великобританию, Турцию и Танзанию.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила выбор Танзании как страны для возобновления полётов.

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