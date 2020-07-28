В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов

Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.

Об этом он заявил в эфире радиостанции kp.ru.

«Ведутся переговоры на уровне соответствующих министерств с целым рядом государств... Я думаю, что со временем, в течение дней, недель, мы выйдем на более широкий список», — сказал он.

Ранее в Росавиации рассказали о возобновлении с 1 августа регулярных и чартерных рейсов в Великобританию, Турцию и Танзанию.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила выбор Танзании как страны для возобновления полётов.