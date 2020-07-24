Росавиация рассказала о возобновлении рейсов с тремя странами

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В Росавиации рассказали о возобновлении с 1 августа регулярных и чартерных рейсов в Великобританию, Турцию и Танзанию.
Росавиация рассказала о возобновлении рейсов с тремя странами
  • Reuters

Как сообщается на сайте ведомства, с 00:00 1 августа «возобновляется воздушное сообщение из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Великобританию (Лондон), Турцию (Стамбул и Анкара) и Танзанию (Занзибар)», а с 00:00 10 августа «возобновляются полёты из указанных российских городов в Анталью, Даламан и Бодрум (Республика Турция)».

Отмечается, что полёты «будут осуществляться российскими и иностранными авиакомпаниями на регулярной и чартерной основе».

«Ранее введённые ограничения количества прибывающих пассажиров в сутки в Москву и регионы на данных маршрутах отменены», — добавили в Росавиации.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин объявил о возобновлении Россией международного авиасообщения с 1 августа.

В свою очередь вице-премьер России Татьяна Голикова уточнила, что с 1 августа будут открыты международные рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию. 

Также Мишустин подписал распоряжение правительства о снятии ограничений на въезд в страну для граждан Турции и Танзании, а также для подданных Великобритании.

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