Кабмин разрешил въезд в Россию гражданам Турции, Британии и Танзании

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о снятии ограничений на въезд в страну для граждан Турции и Танзании, а также для подданных Великобритании.
Кабмин разрешил въезд в Россию гражданам Турции, Британии и Танзании
  • РИА Новости

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте кабмина.

«Для граждан трёх стран — Великобритании, Турции и Танзании — снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения коронавируса», — заявили в правительстве.

Отмечается, что гражданам этих стран возобновят выдачу въездных виз и оформление приглашений.

Ранее Мишустин объявил о возобновлении Россией международного авиасообщения с 1 августа.

Вице-премьер России Татьяна Голикова уточнила, что с 1 августа будут открыты международные рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию. 

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