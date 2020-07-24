Кабмин разрешил въезд в Россию гражданам Турции, Британии и Танзании
- РИА Новости
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте кабмина.
«Для граждан трёх стран — Великобритании, Турции и Танзании — снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения коронавируса», — заявили в правительстве.
Отмечается, что гражданам этих стран возобновят выдачу въездных виз и оформление приглашений.
Ранее Мишустин объявил о возобновлении Россией международного авиасообщения с 1 августа.
Вице-премьер России Татьяна Голикова уточнила, что с 1 августа будут открыты международные рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию.