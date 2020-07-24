Россия с 1 августа откроет международные рейсы в три страны

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Россия с 1 августа откроет международные рейсы в три государства: Великобританию, Турцию и Танзанию. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Россия с 1 августа откроет международные рейсы в три страны
  • Pixabay

«С 1 августа 2020 года Российская Федерация на взаимной основе возобновляет авиационное сообщение с Великобританией. Сразу хочу сказать, что это столица Великобритании, Лондон», — отметила она.

По её словам, по Турции принято два решения: сначала возобновляются полёты в Анкару и Стамбул, а с 10 августа — в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.

Третье направление — «экзотический маршрут в Танзанию, Занзибар, который тоже был популярен у определённой категории наших граждан», добавила Голикова.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил о возобновлении Россией международного авиасообщения. Рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

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