Захарова объяснила выбор Танзании как страны для возобновления полётов

Выбор Танзании в качестве страны для возобновления авиасообщения объясняется популярностью данного направления у россиян. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«У нас, мне кажется, вообще принято всё осмеивать для начала, а потом обдумывать. То количество людей, которое мы вывезли из Танзании, показывает, что это место очень популярное», — заявила она в интервью YouTube-каналу «Виттель. Реальность».

Захарова сообщила, что вывозные рейсы из материковой Танзании и Занзибара не закончены до сих пор.

«Туристов было очень много, оттуда вывозили порционно, были и два месяца назад самолёты, и сейчас мы вывозили людей», — отметила она.

Ранее в Росавиации рассказали о возобновлении с 1 августа регулярных и чартерных рейсов в Великобританию, Турцию и Танзанию.