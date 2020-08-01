В Росавиации не комментируют данные СМИ о возобновлении полётов

Короткая ссылка
Росавиация не комментирует сообщения СМИ о том, что якобы обсуждается возможность полного возобновления российской стороной международного авиасообщения с 11 августа.
В Росавиации не комментируют данные СМИ о возобновлении полётов
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

«Не комментируем», — сказал он.

ТАСС со ссылкой на источники в авиаотрасли сообщал, что Россия ведёт обсуждение возобновления сообщения со «всеми странами с 11 августа».

При этом отмечалось, что окончательное решение по данному вопросу не принято.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что российский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 прорабатывает вопрос расширения списка стран для восстановления международного авиасообщения.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с  Великобританией, Турцией и Танзанией.

28 июля исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати российского МИД Денис Микерин заявил, что Россия в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Newinform выразил мнение, что «при соблюдении правил личной безопасности летать вполне можно, но не во все страны».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить