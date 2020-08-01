В Росавиации не комментируют данные СМИ о возобновлении полётов

Росавиация не комментирует сообщения СМИ о том, что якобы обсуждается возможность полного возобновления российской стороной международного авиасообщения с 11 августа.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

«Не комментируем», — сказал он.

ТАСС со ссылкой на источники в авиаотрасли сообщал, что Россия ведёт обсуждение возобновления сообщения со «всеми странами с 11 августа».

При этом отмечалось, что окончательное решение по данному вопросу не принято.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что российский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 прорабатывает вопрос расширения списка стран для восстановления международного авиасообщения.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.

28 июля исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати российского МИД Денис Микерин заявил, что Россия в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Newinform выразил мнение, что «при соблюдении правил личной безопасности летать вполне можно, но не во все страны».