Открытие границы с Абхазией ожидается во второй половине 1 августа

Решение об открытии границы России с Абхазией вступит в силу после публикации распоряжения кабмина во второй половине дня 1 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«Изменения вступят в силу после публикации распоряжения правительства России об открытии государственной границы Российской Федерации с Абхазской Республикой», — приводит РИА Новости текст сообщения.

Как отмечается, на данный момент документ проходит процедуру оформления и будет опубликован во второй половине дня 1 августа.

Ранее в штабе сообщили об открытии с 1 августа госграницы России с Абхазией.

Пресс-секретарь президента Абхазии Марианна Квициния заявила, что решение об открытии российско-абхазской границы принято, однако детали пропуска граждан ещё прорабатываются.