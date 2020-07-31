Открытие границы с Абхазией ожидается во второй половине 1 августа
- Reuters
«Изменения вступят в силу после публикации распоряжения правительства России об открытии государственной границы Российской Федерации с Абхазской Республикой», — приводит РИА Новости текст сообщения.
Как отмечается, на данный момент документ проходит процедуру оформления и будет опубликован во второй половине дня 1 августа.
Ранее в штабе сообщили об открытии с 1 августа госграницы России с Абхазией.
Пресс-секретарь президента Абхазии Марианна Квициния заявила, что решение об открытии российско-абхазской границы принято, однако детали пропуска граждан ещё прорабатываются.