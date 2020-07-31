Абхазия и Россия прорабатывают детали открытия границы
- Reuters
По её словам, переговоры и консультации абхазского лидера Аслана Бжании в Москве продолжаются.
«Их главный результат — принято принципиальное решение по открытию российско-абхазской границы. Однако детали, механизмы и условия реализации принятого решения пока на стадии обсуждения», — цитирует Квицинию ТАСС.
Ранее оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил о принятии решения открыть с 1 августа госграницу России с Абхазией.