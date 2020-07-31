Абхазия и Россия прорабатывают детали открытия границы

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Решение об открытии российско-абхазской границы принято, однако детали пропуска граждан ещё прорабатываются, сообщила пресс-секретарь президента Абхазии Марианна Квициния.
Абхазия и Россия прорабатывают детали открытия границы
  • Reuters

По её словам, переговоры и консультации абхазского лидера Аслана Бжании в Москве продолжаются.

«Их главный результат — принято принципиальное решение по открытию российско-абхазской границы. Однако детали, механизмы и условия реализации принятого решения пока на стадии обсуждения», — цитирует Квицинию ТАСС.

Ранее оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил о принятии решения открыть с 1 августа госграницу России с Абхазией.

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