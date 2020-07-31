Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа

Принято решение об открытии с 1 августа государственной границы России с Абхазией, сообщил оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

«По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», — приводит Интерфакс текст сообщения.

Как отмечается, учитывались заключения Роспотребнадзора и Минздрава по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки и готовность объектов абхазской инфраструктуры к приёму туристов.

Ранее стало известно, что Россия с 1 августа откроет международные рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию.