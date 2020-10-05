Мадуро намерен привиться российской вакциной от COVID-19

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, его сын и сестра намерены привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

«На этой клинической фазе мой сын Николас Эрнесто Мадуро Герра мне сообщил о своём решении привиться российской вакциной и участвовать в испытаниях. И моя старшая сестра Мария Тереса Мадуро, анестезиолог, также мне сообщила, что воспользуется российской вакциной», — приводит РИА Новости его слова во время совещания по вопросам здравоохранения.

Лидер Венесуэлы также добавил, что во время массовой вакцинации первым поставит прививку от COVID-19.

Ранее Мадуро поблагодарил президента России Владимира Путина и российских граждан за поставку первой партии вакцины против коронавируса в республику.