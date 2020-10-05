Мадуро намерен привиться российской вакциной от COVID-19
- Reuters
«На этой клинической фазе мой сын Николас Эрнесто Мадуро Герра мне сообщил о своём решении привиться российской вакциной и участвовать в испытаниях. И моя старшая сестра Мария Тереса Мадуро, анестезиолог, также мне сообщила, что воспользуется российской вакциной», — приводит РИА Новости его слова во время совещания по вопросам здравоохранения.
Лидер Венесуэлы также добавил, что во время массовой вакцинации первым поставит прививку от COVID-19.
Ранее Мадуро поблагодарил президента России Владимира Путина и российских граждан за поставку первой партии вакцины против коронавируса в республику.