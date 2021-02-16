Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о неизвестном заболевании в Танзании

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Роспотребнадзор следит за ситуацией в Танзании в связи с сообщениями о выявленных случаях неизвестной болезни.
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о неизвестном заболевании в Танзании
  • Reuters

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека внимательно следит за ситуацией в Танзании», — цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

9 февраля СМИ сообщили о неизвестной болезни в районе Чунья (округ Мбея) на юго-западе Танзании.

Согласно данным местных СМИ, в стране зафиксировано 15 летальных исходов и 50 госпитализированных.

На данный момент информации для выяснения причины заболевания недостаточно.

Также в Роспотребнадзоре сообщили, что опасность распространения данной болезни в России почти отсутствует.

«С 1 августа 2020 года Российская Федерация возобновила авиасообщение с Танзанией, однако округ Мбея не является туристическим направлением», — уточнили в пресс-службе.

Ранее в Роспотребнадзоре прокомментировали новую вспышку лихорадки Эбола в Гвинее. 

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