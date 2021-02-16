В Кремле отметили маниакальную настойчивость Запада в деле санкций

США и Евросоюз ведут разговоры о санкциях против России с маниакальной настойчивостью, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Разговор о санкциях, к сожалению, ведётся и в Брюсселе, он ведётся и в США совершенно с маниакальной настойчивостью. Это то, что мы не приветствовали бы, это то, что нам не понравилось бы», — сказал Песков журналистам, его слова приводит ТАСС.

Как отметил Песков, Россия надеется, что «всё-таки политическая воля на продолжение диалога возобладает и самые сложные вопросы» отношений с Западом будут решаться «исключительно в рамках диалога».

11 февраля в МИД России предостерегли Евросоюз от введения санкций в отношении России, предупредив, что в этом случае последует ответ.

Как заявлял глава МИД Германии Хайко Маас, министры иностранных дел стран Евросоюза 22 февраля обсудят возможность введения новых санкций против России.