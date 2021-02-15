Блинкен призвал Турцию избавиться от российских С-400

Турция и США обсудили ситуацию с приобретением Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400, на эту тему провели телефонный разговор турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу и американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«Госсекретарь Блинкен призвал Турцию не оставлять российские ракетные системы «земля-воздух» С-400», — говорится в сообщении официального представителя Госдепа Неда Прайса.

Ранее в США заявили, что не будут формировать с Турцией рабочую группу для урегулирования ситуации с приобретением Анкарой российских систем С-400.

Как отмечал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, Турция не намерена спрашивать у США разрешения на поставку второго полка комплексов.