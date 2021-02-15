Блинкен призвал Турцию избавиться от российских С-400
- © Министерство обороны России
«Госсекретарь Блинкен призвал Турцию не оставлять российские ракетные системы «земля-воздух» С-400», — говорится в сообщении официального представителя Госдепа Неда Прайса.
Ранее в США заявили, что не будут формировать с Турцией рабочую группу для урегулирования ситуации с приобретением Анкарой российских систем С-400.
Как отмечал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, Турция не намерена спрашивать у США разрешения на поставку второго полка комплексов.