В США заявили, что не будут создавать с Турцией рабочую группу по С-400
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По его словам, для отмены санкций Турция не должна обладать ЗРК С-400 и это требование американского законодательства.
«Требования CAATSA предельно жёсткие. При этом хочу пояснить, что никакой американо-турецкой рабочей группы по данному вопросу нет и не будет. Речь идёт о реализации требований законодательства», — цитирует Anadolu дипломата.
В конце 2020 года в МИД Турции заявили, что Анкара и Вашингтон создали совместную рабочую группу по С-400.
Как отмечал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, Турция не намерена спрашивать у США разрешения на поставку второго полка комплексов.