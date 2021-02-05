В США заявили, что не будут создавать с Турцией рабочую группу по С-400

США не будут формировать с Турцией рабочую группу для урегулирования ситуации с приобретением Анкарой российских систем С-400. Об этом заявил американский посол в Турции Дэвид Саттерфилд.

По его словам, для отмены санкций Турция не должна обладать ЗРК С-400 и это требование американского законодательства.

«Требования CAATSA предельно жёсткие. При этом хочу пояснить, что никакой американо-турецкой рабочей группы по данному вопросу нет и не будет. Речь идёт о реализации требований законодательства», — цитирует Anadolu дипломата.

В конце 2020 года в МИД Турции заявили, что Анкара и Вашингтон создали совместную рабочую группу по С-400.

Как отмечал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, Турция не намерена спрашивать у США разрешения на поставку второго полка комплексов.