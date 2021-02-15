В ДР Конго началась вакцинация от Эболы

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Вакцинация от геморрагической лихорадки Эбола началась в Демократической Республике Конго, сообщает региональное отделение ВОЗ в Африке.
В ДР Конго началась вакцинация от Эболы
  • Reuters

«Кампания по вакцинации от Эболы официально стартовала в Бутембо в Демократической Республике Конго», — говорится в сообщении отделения в Twitter.

Отмечается, что первыми вакцину получили работники медцентра, в котором лечился первый пациент с Эболой.

Сообщается, что вакцинация началась спустя неделю после возвращения вируса.

Ранее главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи профессор Виктор Зуев прокомментировал в беседе с RT сообщения о возможности появления новой смертельной болезни в Конго.

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