В ДР Конго началась вакцинация от Эболы

Вакцинация от геморрагической лихорадки Эбола началась в Демократической Республике Конго, сообщает региональное отделение ВОЗ в Африке.

«Кампания по вакцинации от Эболы официально стартовала в Бутембо в Демократической Республике Конго», — говорится в сообщении отделения в Twitter.

🇨🇩:#Ebola vaccination campaign officially launched in #Butembo#DRC — just one week after the resurgence of the virus. Health workers at Matanda health centre, where the first Ebola patient was treated, were the first to be vaccinated. pic.twitter.com/tNucuLpkrC — WHO African Region (@WHOAFRO) February 15, 2021

Отмечается, что первыми вакцину получили работники медцентра, в котором лечился первый пациент с Эболой.

Сообщается, что вакцинация началась спустя неделю после возвращения вируса.

Ранее главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи профессор Виктор Зуев прокомментировал в беседе с RT сообщения о возможности появления новой смертельной болезни в Конго.