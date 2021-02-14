Российская делегация возложила цветы у Монумента Шухада в Пакистане

Российская делегация возложила цветы у Монумента Шухада на судостроительной верфи ВМС Пакистана.

В церемонии возложения венков принял участие глава разведывательного управления Главного штаба Военно-морского флота России контр-адмирал Олег Апишев.

Ранее командующий Военно-морскими силами Пакистана адмирал Мухаммад Амджад Хан Ниязи посетил российский фрегат «Адмирал Григорович», находящийся в порту Карачи.

12 февраля сообщалось, что в Пакистане начались международные военно-морские учения «Аман-2021», в которых участвует отряд российских кораблей.

Россию представляют фрегат «Адмирал Григорович», патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» и спасательный буксир СБ-739.

В учениях, помимо ВМФ России и ВМС Пакистана, примут участие корабли ещё пяти стран. За проведением манёвров будут наблюдать более 30 иностранных военных делегаций.