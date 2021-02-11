Отряд кораблей ВМФ России прибыл в Пакистан на учения «Аман-2021»

Отряд кораблей Военно-морского флота России прибыл в Пакистан на учения «Аман-2021». Манёвры будут проходить с 12 по 16 февраля в акватории Аравийского моря.

В порту на борт фрегата «Адмирал Григорович» поднялся российский генеральный консул в Карачи Александр Хозин.

Береговая фаза учений состоится 12—14 февраля, морская — 15—16 февраля.

«Целями учения «Аман-2021» является укрепление и развитие военного сотрудничества между странами — участницами манёвров в интересах безопасности и стабильности в море, а также обмен опытом между военными моряками по отражению угроз морского пиратства в районах интенсивного судоходства», — сообщили в Минобороны России.

В учениях, помимо ВМФ России и ВМС Пакистана, примут участие корабли ещё пяти стран. За проведением манёвров будут наблюдать более 30 иностранных военных делегаций.

Россию представляют корабли Черноморского флота. Кроме фрегата «Адмирал Григорович», это патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» и спасательный буксир СБ-739, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и палубный вертолёт морского базирования.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что танкисты мотострелковой дивизии Южного военного округа начали подготовку к конкурсу «АрМИ-2021» «Танковый биатлон».