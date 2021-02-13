Командующий ВМС Пакистана посетил российский фрегат «Адмирал Григорович»

В Минобороны России заявили, что командующий Военно-морскими силами Пакистана адмирал Мухаммад Амджад Хан Ниязи посетил российский фрегат «Адмирал Григорович», находящийся в порту Карачи.

Как отмечают в российском оборонном ведомстве, в порту Карачи фрегат находится в рамках участия в международных учениях «Аман-2021».

Уточняется, что в ходе обзорной экскурсии по фрегату пакистанский адмирал ознакомился с основными комплексами корабельного вооружения и поисково-спасательным вертолётом Ка-27ПС.

В завершение визита на российский корабль он сделал памятную запись в книге почётных гостей фрегата.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в Пакистане начались учения «Аман-2021» с участием отряда российских кораблей.