В Пакистане начались учения «Аман-2021» с участием отряда российских кораблей

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В Пакистане начались международные военно-морские учения «Аман-2021», в которых участвует отряд российских кораблей.
В Пакистане начались учения «Аман-2021» с участием отряда российских кораблей
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Россию представляют фрегат «Адмирал Григорович», патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» и спасательный буксир СБ-739.

В пятницу, 12 февраля, стартует береговой этап учений. Активная фаза в акватории Аравийского моря начнётся на следующей неделе.

В учениях, помимо ВМФ России и ВМС Пакистана, примут участие корабли ещё пяти стран. За проведением манёвров будут наблюдать более 30 иностранных военных делегаций.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что танкисты мотострелковой дивизии Южного военного округа начали подготовку к конкурсу «АрМИ-2021» «Танковый биатлон».

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