США перенаправят $42 млн на поддержку граждан Мьянмы

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США перенаправят $42 млн, предназначенные на помощь правительству Мьянмы, на поддержку гражданского общества. Об этом сообщило Агентство США по международному развитию (USAID).
США перенаправят $42 млн на поддержку граждан Мьянмы
  • Reuters

«Вместо того чтобы поддерживать военных, мы перенаправим эти средства на поддержку и укрепление гражданского общества», — говорится в сообщении агентства.

1 февраля военные в Мьянме объявили чрезвычайное положение сроком на год после задержания руководителей государства.

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон решил ввести адресные санкции в отношении участников военного переворота в Мьянме. Он также подписал указ о блокировании собственности Мьянмы на американской территории.

11 февраля американский Минфин ввёл санкции против восьми физических и трёх юридических лиц в связи с ситуацией в Мьянме.

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