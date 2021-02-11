США перенаправят $42 млн на поддержку граждан Мьянмы

США перенаправят $42 млн, предназначенные на помощь правительству Мьянмы, на поддержку гражданского общества. Об этом сообщило Агентство США по международному развитию (USAID).

«Вместо того чтобы поддерживать военных, мы перенаправим эти средства на поддержку и укрепление гражданского общества», — говорится в сообщении агентства.

1 февраля военные в Мьянме объявили чрезвычайное положение сроком на год после задержания руководителей государства.

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон решил ввести адресные санкции в отношении участников военного переворота в Мьянме. Он также подписал указ о блокировании собственности Мьянмы на американской территории.

11 февраля американский Минфин ввёл санкции против восьми физических и трёх юридических лиц в связи с ситуацией в Мьянме.