Чижов рассказал об отношении ЕС к «Спутнику V»

Постпред России при ЕС Владимир Чижов рассказал об отношении Евросоюза к российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

«Мы с интересом наблюдали за тем, как менялось отношение здесь, в Евросоюзе, к российскому препарату, который в течение нескольких месяцев, то есть практически с момента его появления, воспринимался с нескрываемым подозрением, если не сказать враждебностью», — цитирует РИА Новости Чижова.

Он отметил, что «всё это теперь сменилось формулировками, что «Спутник V» — крупнейшее научное достижение России чуть ли не со времён запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году».

Он также ответил на вопрос о сроках регистрации российской вакцины в ЕС.

«Насколько мне известно, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который занимается продвижением нашей вакцины на внешние рынки, находится в контакте с упомянутым агентством (Европейское агентство лекарственных средств, ЕМА) и ведёт дело к регистрации «Спутника V» в Евросоюзе», — сообщил дипломат.

По его словам, «сколько времени займёт эта регистрация, на данный момент, видимо, не сможет предсказать никто».

«Но процесс, как любили говорить в нашей стране, пошёл. Думаю, в том, чтобы он был доведён до конца, заинтересованы все стороны», — добавил Чижов.

Ранее ЕМА заявило, что не получало заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Позднее в аккаунте вакцины в Twitter сообщили, что заявка была подана и даже была получена соответствующая выписка.

Также сообщалось, что научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V», подтвердив её высокую эффективность.