В России ответили на заявление EMA о заявке на регистрацию «Спутника V»

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В России прокомментировали заявление Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), которое сообщило, что не получало заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
В России ответили на заявление EMA о заявке на регистрацию «Спутника V»
  • © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Как говорится в аккаунте вакцины в Twitter, заявка была подана и даже была получена соответствующая выписка.

«В ответ на заявление Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) о том, что они не могут найти заявку на «Спутник V» для ответа, мы прикрепляем выписку от этой заявки 1379253 от 29 января 2021 года ниже», — говорится в посте, к которому приложили скриншот выписки.

Ранее ЕМА заявило, что не получало заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

При этом 9 февраля сообщалось, что РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Европейском союзе 29 января и запустил процесс подачи информации в EMA через процедуру постепенной экспертизы.

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