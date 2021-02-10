В России ответили на заявление EMA о заявке на регистрацию «Спутника V»

В России прокомментировали заявление Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), которое сообщило, что не получало заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Как говорится в аккаунте вакцины в Twitter, заявка была подана и даже была получена соответствующая выписка.

«В ответ на заявление Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) о том, что они не могут найти заявку на «Спутник V» для ответа, мы прикрепляем выписку от этой заявки 1379253 от 29 января 2021 года ниже», — говорится в посте, к которому приложили скриншот выписки.

In response to the EMA @EMA_News statement that they cannot find Sputnik V application for review, we attach the receipt of such application 1379253 from January 29, 2021 below. 24 countries have already registered #SputnikV.✌️ pic.twitter.com/QebeaNVA2B — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 10, 2021

Ранее ЕМА заявило, что не получало заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

При этом 9 февраля сообщалось, что РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Европейском союзе 29 января и запустил процесс подачи информации в EMA через процедуру постепенной экспертизы.