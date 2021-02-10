Регулятор ЕС заявил об отсутствии заявки на регистрацию «Спутника V»

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Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) заявило, что не получало заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Регулятор ЕС заявил об отсутствии заявки на регистрацию «Спутника V»
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом говорится на сайте EMA.

«К настоящему моменту ЕМА не получило заявку на постепенную экспертизу или выдачу регистрационного удостоверения для вакцины «Спутник V»... несмотря на сообщения, утверждающие обратное», — говорится в заявлении европейского регулятора.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Европейском союзе 29 января и запустил процесс подачи информации в EMA через процедуру постепенной экспертизы.

9 февраля стало известно, что «Спутник V» прошёл этап научной консультации европейского регулятора.

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