В сенате США приступили к обсуждению импичмента Трампа
- Reuters
Он открылся дебатами о том, является ли рассмотрение вопроса после ухода главы государства со своего поста конституционным. По итогам обсуждения состоится голосование.
В случае признания суда конституционным процесс продолжится на следующий день, и дело начнут рассматривать по существу.
Ранее обвинители от палаты представителей заявили, что Трамп в день беспорядков возле Капитолия сознательно подстрекал сторонников к мятежу.
В январе палата проголосовала за резолюцию об объявлении импичмента.
6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Трампа, переросшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов президентских выборов.