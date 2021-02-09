В сенате США приступили к обсуждению импичмента Трампа

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Процесс по импичменту бывшего президента США Дональда Трампа начался в американском сенате (верхней палате конгресса).
В сенате США приступили к обсуждению импичмента Трампа
  • Reuters

Он открылся дебатами о том, является ли рассмотрение вопроса после ухода главы государства со своего поста конституционным. По итогам обсуждения состоится голосование.

В случае признания суда конституционным процесс продолжится на следующий день, и дело начнут рассматривать по существу.

Ранее обвинители от палаты представителей заявили, что Трамп в день беспорядков возле Капитолия сознательно подстрекал сторонников к мятежу.

В январе палата проголосовала за резолюцию об объявлении импичмента.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Трампа, переросшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов президентских выборов.

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