В США обвинители заявили, что Трамп подстрекал сторонников к мятежу

Обвинители от палаты представителей конгресса США заявили, что экс-президент страны Дональд Трамп в день беспорядков возле Капитолия в январе сознательно подстрекал сторонников к мятежу.

Текст документа с позицией обвинения опубликован пресс-службой юридического комитета палаты представителей.

«Она (палата представителей. — RT) объявила ему (Трампу. — RT) импичмент потому, что он сознательно подстрекал к насильственному мятежу против государства», — отмечается в документе.

Также обвинители заявили, что у Трампа «нет достойного оправдания или линии защиты его действий».

Ранее советник Трампа заявил, что экс-президент США не будет давать показания в верхней палате конгресса в рамках процесса по его импичменту.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Трампа, переросшая в беспорядки.

Демонстранты прорвались в здание Капитолия, где проходила процедура утверждения результатов президентских выборов.

14 января палата представителей США проголосовала за резолюцию об объявлении импичмента Трампу.