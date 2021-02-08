В США обвинители заявили, что Трамп подстрекал сторонников к мятежу
- Reuters
Текст документа с позицией обвинения опубликован пресс-службой юридического комитета палаты представителей.
«Она (палата представителей. — RT) объявила ему (Трампу. — RT) импичмент потому, что он сознательно подстрекал к насильственному мятежу против государства», — отмечается в документе.
Также обвинители заявили, что у Трампа «нет достойного оправдания или линии защиты его действий».
Ранее советник Трампа заявил, что экс-президент США не будет давать показания в верхней палате конгресса в рамках процесса по его импичменту.
6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Трампа, переросшая в беспорядки.
Демонстранты прорвались в здание Капитолия, где проходила процедура утверждения результатов президентских выборов.
14 января палата представителей США проголосовала за резолюцию об объявлении импичмента Трампу.