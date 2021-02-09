В Иране назвали «Спутник V» одной из самых эффективных вакцин

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является одной из самых эффективных в мире, заявил представитель штаба по борьбе с COVID-19 в Иране Алиреза Раиси.

«Спутник V» является одной из очень эффективных, надёжных и имеющих хорошую репутацию вакцин. Смело могу сказать: входит в тройку вакцин в мире с точки зрения эффективности», — цитирует РИА Новости слова Раиси в эфире телеканала IRINN.

Отмечается, что в Иране начался первый этап вакцинации.

Первым вакцинацию прошёл сын иранского министра здравоохранения.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Монголии зарегистрировало вакцину «Спутник V».