В Иране назвали «Спутник V» одной из самых эффективных вакцин
«Спутник V» является одной из очень эффективных, надёжных и имеющих хорошую репутацию вакцин. Смело могу сказать: входит в тройку вакцин в мире с точки зрения эффективности», — цитирует РИА Новости слова Раиси в эфире телеканала IRINN.
Отмечается, что в Иране начался первый этап вакцинации.
Первым вакцинацию прошёл сын иранского министра здравоохранения.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Монголии зарегистрировало вакцину «Спутник V».