В Монголии зарегистрировали «Спутник V»

Министерство здравоохранения Монголии зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Монголии», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что «регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства».

29 января Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Европейском союзе и запустил процесс подачи информации в EMA через процедуру постепенной экспертизы.

Также сообщалось, что научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V», подтвердив её высокую эффективность.