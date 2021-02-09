Спикер парламента Ирана оценил отношения с Россией

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Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф оценил отношения Ирана с Россией.
Спикер парламента Ирана оценил отношения с Россией
  • Reuters

«Изменения в Белом доме не внесут никаких изменений в наши отношения. Даже наоборот, мы думаем, что наше сотрудничество, которое осуществлялось в прежний, трудный период, было успешным. Мы думаем, что его нужно укрепить», — цитирует РИА Новости Галибафа.

Ранее сообщалось, что Галибаф передал председателю Госдумы Вячеславу Володину послание для президента России Владимира Путина от духовного лидера Ирана Али Хаменеи. 

Также Галибаф провёл переговоры с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

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