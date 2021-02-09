Патрушев провёл переговоры со спикером парламента Ирана

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл переговоры с председателем иранского парламента Мохаммадом Багером Галибафом.
Патрушев провёл переговоры со спикером парламента Ирана
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

Об этом сообщается на сайте Совбеза России.

Отмечается, что стороны «обсудили вопросы дальнейшего развития российско-иранских отношений в различных сферах, в том числе в области безопасности», а также «подтвердили готовность к расширению взаимодействия Москвы и Тегерана как в двустороннем, так и в многостороннем форматах».

«Отдельное внимание уделено сотрудничеству по проблематике информационной безопасности, совместным усилиям в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий», — говорится в сообщении. 

Как заявили в Совбезе, в завершение встречи Патрушев поздравил Галибафа «с отмечаемым в Иране 11 февраля Днем Исламской революции, а также передал привет секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, подчеркнув сложившийся тесный конструктивный диалог между Советами безопасности двух стран».

Ранее сообщалось, что Галибаф передал председателю Госдумы Вячеславу Володину послание для президента России Владимира Путина от духовного лидера Ирана Али Хаменеи. 

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