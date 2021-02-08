Посольство России в Берлине отреагировало на высылку дипломата

В посольстве России в Берлине отреагировали на высылку российского дипломата.

В дипмиссии подтвердили, что 8 февраля представителю посольства России в Берлине «была вручена нота Министерства иностранных дел ФРГ об объявлении одного из сотрудников дипмиссии persona non grata».

«Рассматриваем данное решение в качестве безосновательного и недружественного шага, не способствующего позитивному развитию российско-германских отношений. Выражаем в связи с этим решительный протест», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее министерства иностранных дел Польши, Швеции и Германии объявили о высылке трёх российских дипломатов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высылку российских дипломатов.